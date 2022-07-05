"النقل" تنفّذ الصيانة والسلامة على طرق مكة والطرق المؤدية إلى المشاعر

وتضمنت أعمال الصيانة التي قام بها فرع الوزارة بمكة المكرّمة تنفيذ أعمال الصيانة على طريق مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة (الهجرة) بطول 130 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة على طريق مكة المكرّمة - جدة السريع بطول 60 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة على طريق مكة المكرّمة - جدة القديم بطول 10 كم، إضافةً إلى تنفيذ أعمال الصيانة على طريق مكة المكرّمة - السيل بطول 22 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة على طريق مكة المكرّمة - الهدا بطول 45 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة على طريق مكة المكرّمة - ليث بطول 10 كم، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة على طريق الحرمين بطول 46 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة على طريق بريمان - هدى الشام بطول 27 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة على طرق مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة بطول 28 كم.