"النقل" تُواصل أعمال الطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض/ الرين/ بيشة

وعملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، طوال أكثر من 70 عامًا، على بناء شبكات طرق متميزة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، بهدف ربط مدن ومحافظات المملكة بعضها ببعض، وتقريب المسافات الشاسعة، والإسهام في سهولة تنقّل مستفيدي الطرق من السياح وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى جانب النهضة بمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص؛ حيث بلغ إجمالي أطوال شبكات الطرق في المملكة أكثر من 73 ألف كم.