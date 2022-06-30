"النقل" تُواصل أعمال الطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض/ الرين/ بيشة

تُواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، تنفيذ أعمال مشروع الطريق الذي يربط مدينة الباحة بطريق الرياض/ الرين/ بيشة، الذي يبلغ طوله 170كم، ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة.
يأتي ذلك سعيًا من منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتقريب المسافات الشاسعة بين مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ومن منطلق اهتمامها البالغ بقطاع الطرق في المملكة، ورغبةً في رفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية.
ويهدف المشروع إلى الإسهام في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة في القطاع، وتحسين البنية التحتية للطرق، واختصار المسافة بين الباحة ومدينة الرياض والمنطقة الشرقية بحوالى 280كم.
ونجحت الوزارة في الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بنسبة 100%؛ فيما يتبقى أربع مراحل يجري العمل على تنفيذها؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 86% التي يبلغ طولها 5كم، وسجلت المرحلة الرابعة وطولها 16كم نسبة إنجاز بلغ 66%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 42% وطولها 30كم؛ فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 16% التي يبلغ طولها 33، كما يتم استكمال التقاطع الذي بلغت فيه نسبة الإنجاز 87%.
وعملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، طوال أكثر من 70 عامًا، على بناء شبكات طرق متميزة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، بهدف ربط مدن ومحافظات المملكة بعضها ببعض، وتقريب المسافات الشاسعة، والإسهام في سهولة تنقّل مستفيدي الطرق من السياح وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى جانب النهضة بمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص؛ حيث بلغ إجمالي أطوال شبكات الطرق في المملكة أكثر من 73 ألف كم.
جدير بالذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.
وتستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالى 10%؛ وذلك للمضيّ قدمًا في توسعة شبكة الطرق التي تُعد من خلالها المملكة الأولى عالميًّا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.