"النقل" تواصل تنفيذ أعمال الصيانة على طريق الرياض- الخرج

أما في الاتجاه العكسي للطريق، فقد تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بإجمالي أطوال بلغ (18.6) كم باتجاه الخرج، كما يجري العمل على تنفيذ أعمال الصيانة على مجموعة أطوال تبلغ (37.1) كم، فيما تم تنفيذ الأعمال على 5 كم بطريق الخدمة، مع تبقّي 15 كم جارٍ العمل على تنفيذها.