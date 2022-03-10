"النقل" تواصل تنفيذ أعمال الصيانة على طريق الرياض- الخرج

واصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على طريق الرياض/ الخرج السريع رقم (517) بإجمالي أطوال بلغ (90) كم في كلا الاتجاهين.
يأتي هذا ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين جودة الطريق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لقاصديه، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات عليه.
ففي الاتجاه الرئيس للطريق تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بإجمالي أطوال بلغ (15.8) كم باتجاه الرياض، كما يجري العمل على تنفيذ أعمال الصيانة على مجموعة أطوال تبلغ (18.3) كم، فيما تم تنفيذ الأعمال على 5 كم بطريق الخدمة، مع تبقّي 5 كم جارٍ العمل على تنفيذها.
أما في الاتجاه العكسي للطريق، فقد تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بإجمالي أطوال بلغ (18.6) كم باتجاه الخرج، كما يجري العمل على تنفيذ أعمال الصيانة على مجموعة أطوال تبلغ (37.1) كم، فيما تم تنفيذ الأعمال على 5 كم بطريق الخدمة، مع تبقّي 15 كم جارٍ العمل على تنفيذها.
وقد تم استخدام (5) كشاطات إسفلتية، و(4) فرادات إسفلتية، و(12) رصّاصة متنوعة، كما بلغت كمية الإسفلت المنفذ 57،362 طنّا.
كما قد قامت الوزارة بتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على طريق الخرج القديم رقم (513)، حيث تم الانتهاء من سفلتة الطريق في كلا الاتجاهين بإجمالي أطوال بلغ 28.8 كم، بطول 14.4 كم في كل اتجاه، فيما بلغت كمية الاسفلت المنفذ 120000 طن.