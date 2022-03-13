"النقل" تواصل تنفيذ أعمال مشروع الربط بين الخرج وطريق الرياض الدمام

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع، الذي يبلغ طوله 100 كم، وبحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة؛ حيث يهدف المشروع إلى الإسهام في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، والارتقاء بجودة الحياة، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية، إضافةً لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، وتحويل مسار الشاحنات الداخلة إلى مدينة الرياض، وتسهيل نقل البضائع.