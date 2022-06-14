"النقل" تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق "الخرمة - رنية - بيشة"

يأتي ذلك ضمن جهودها لتحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق؛ حيث يهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرّمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة في قطاع النقل، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث.