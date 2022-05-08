"النقل" تواصل جهودها نحو الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق

يُذكر أن الوزارة تواصل العمل بشكل دوري على تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على الطرق، من خلال تنفيذ أعمال المسح والتهذيب والتسوية على أكتاف الطرق، وتنفيذ الأعمال الإسفلتية، وتنفيذ الحفريات وطبقات الأساس الحصوي، ووضع الحواجز بجميع أنواعها (الخرسانية – الدورانية – الإسطوانية)، وتحسين التقاطعات وإنارتها بالطاقة الشمسية، وتركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية على جوانب الطرق، وتنفيذ الدهانات وتركيب وحدات عيون القطط، وتنظيف مواقع مجاري تصريف المياه، وإزالة التجمعات الرملية، وردم مواقع انجرافات الأمطار، وإعادة استخدام الإسفلت المكشوط، إضافةً إلى فحص وقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف، وقياس مسارات الطرق للتحقق من معيار الوعورة العالمي، وعمل مسح جغرافي للمسارات الطولية، ومسح جغرافي للنقاط المرجعية،كما نفَّذت الوزارة في شهر مارس 2022 حملة "نحو طرق متميزة آمنة" للعام الثاني على التوالي، وذلك بهدف مسح جميع شبكات الطرق بالمملكة، بما يسهم في رفع مستويات الجودة والسلامة، حيث استمرت الحملة لمدة 5 أيام، ونتج عنها رصد 11,170 ملاحظة، منها 2,611 ملاحظة للصيانة، و6,814 ملاحظة للسلامة، و1,745 ملاحظة للفحص الليلي.