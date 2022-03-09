النقل: نواصل تنفيذ مشروع طريق "الظهران - العقير - سلوى" المزدوج

قالت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إنها تواصل تنفيذ أعمال مشروع طريق (الظهران - العقير - سلوى) المزدوج، الذي يبلغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة، وذلك في سبيل ما تقوم به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من جهود لرفع كفاءة وأداء فعالية النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، واختصار زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعد المشروع واحدًا من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.
وانتهت مرحلتان من المشروع من أصل أربع مراحل يجري تنفيذها، حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 107 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى 54%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 59% من طولها البالغ 13 كم.
وتعمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الصعود بالمملكة للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بنحو 10%، وذلك للمضي قدمًا في توسعة شبكة الطرق، التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالميًا في ترابطها، وفق منتدى التنافسية العالمي.