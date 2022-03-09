النقل: نواصل تنفيذ مشروع طريق "الظهران - العقير - سلوى" المزدوج

وتعمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الصعود بالمملكة للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بنحو 10%، وذلك للمضي قدمًا في توسعة شبكة الطرق، التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالميًا في ترابطها، وفق منتدى التنافسية العالمي.