"النملة" يقترح بأن تكون دراسة طلاب المرحلة الثانوية 4 أيام حضورية ويوم "تعليم عن بعد"

اقترح عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن النملة، بأن تكون دراسة طلاب المرحلة الثانوية 4 أيام حضورية، ويوم "تعليم عن بعد"، يكون فيه الطالب متواصلاً وفاعلاً في العملية التعليمية للمحافظة على البنية التحتية للمدرسة ويصبح "التعليم عن بعد" جزءًا من عملية التعليم والتعلم.
وقال "أتمنى أن يكون جزءًا من تعلم طلاب المرحلة الثانوية عن بُعد ويكون لديهم يوم في الأسبوع مخصص لذلك".
ولفت عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة الإمام إلى أن "الأفضل في التعليم المتوسط أن يكون التعليم حضوريًا، والثانوي يمكن أن يكون جزءًا منه عن بُعد".
مضيفًا أنه "من الصعوبة أن يكون التعليم الابتدائي وما قبله عن بُعد لحاجة الطفل إلى التواصل والتفاعل مع الآخرين.
وأوضح النملة في حديثه أمس لبرنامج يا هلا على روتانا خليجية أن "25 % من التعليم الجامعي يمكن أن تكون كاملة عن بُعد، والاختبار يكون حضوريًا"، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن "المملكة لديها بنية تحتية تخدم عملية التعليم عن بُعد.. ونحتاج إلى تخطيط استراتيجي للتعليم الجامعي عن بُعد.