"النملة" يقترح بأن تكون دراسة طلاب المرحلة الثانوية 4 أيام حضورية ويوم "تعليم عن بعد"

وأوضح النملة في حديثه أمس لبرنامج يا هلا على روتانا خليجية أن "25 % من التعليم الجامعي يمكن أن تكون كاملة عن بُعد، والاختبار يكون حضوريًا"، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن "المملكة لديها بنية تحتية تخدم عملية التعليم عن بُعد.. ونحتاج إلى تخطيط استراتيجي للتعليم الجامعي عن بُعد.