النوم وتجنب الكافيين والأكل الثقيل.. نصائح بالجملة من استشاري للحجاج



ونصح "ولي" ضيوف الرحمن بضرورة البقاء في أماكن الظلّ قدر الإمكان للوقاية من ضربات الشمس، واستعمال المظلات الشمسية البيضاء للوقاية من أشعة الشمس، والحرص على التواجد في الأماكن ذات التهوية الجيّدة، وخصوصًا في سكن الحجاج، والحفاظ على مستوى السوائل في الجسم عن طريق تناول الماء بشكل معتدل والعصائر الطازجة دون إرهاق الجسم، وتجنب أماكن الزحام الشديد والتدافع؛ كيلا يعرض الحاج نفسه والآخرين للخطر، واستخدام الكمامات للوقاية من أمراض الجهاز التنفسى، وخاصة لمرضى الربو وأصحاب المناعة الضعيفة.

