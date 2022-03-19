"النيابة": الإفصاح عن البيانات القبلية أو الدينية للآخرين عقوبته السجن سنتَيْن وغرامة ٣ ملايين

وأوضحت أن البيانات الحساسة هي كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي، أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدلُّ على أن الفرد مجهول الأبوَيْن أو أحدهما.