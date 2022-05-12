"النيابة": السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال للممتهن التسول بصوره وأشكاله
قالت النيابة العامة إنه يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، ويقع تحت طائلة المساءلة كل من امتهن التسول مهما كانت مسوغاته، وتشدد العقوبة حال ارتكابها من جماعة منظمة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها على توتير: كُل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال.
وتابعت: كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره او اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت -على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.
وأردفت: "يبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة".