"النيابة": السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال للممتهن التسول بصوره وأشكاله

وتابعت: كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره او اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت -على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.