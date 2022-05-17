"النيابة العامة": أحكام نظام مكافحة المخدرات أوجبت معالجة المدمنين بسرية تامة

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومات تتعلق به، ومن يفشي من المعنيين بتلك المعلومات شيئًا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال".