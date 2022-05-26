النيابة العامة: السجن سنتان وغرامة 100 ألف ريال لمن يتلف المرافق العامة

وتابعت: يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال كل من ارتكب هذه السلوكيات مع التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.