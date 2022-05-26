محليات

النيابة العامة: السجن سنتان وغرامة 100 ألف ريال لمن يتلف المرافق العامة

قالت: يُحظر تعمد إتلافها أو قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً
النيابة العامة: السجن سنتان وغرامة 100 ألف ريال لمن يتلف المرافق العامة
ذياب الشمري
ذياب الشمري

قالت النيابة العامة إن ‏منافع المرافق العامة متاحة للجميع، وتمثل مشاريع وطنية رائدة، ونهضة عمرانية رفيعة، وتقرر المُساءلة الجزائية في هذا الشأن حال تعمد إتلاف أي من ذلك.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يُحظر تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها، أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.

وتابعت: يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال كل من ارتكب هذه السلوكيات مع التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.

المرافق العامة
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