النيابة العامة: السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال عقوبة التسبُّب عمدًا في تداوُل منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع

حذَّرت النيابة العامة عبر حسابها على برنامج التواصل الاجتماعي إنستغرام (ppgovsa) من التسبُّب عمدًا في تداوُل منتج علفي ضار بالصحة، أو مغشوش، أو ممنوع؛ إذ تصل العقوبة للسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ريال، ولا تزيد على عشرة ملايين ريال، إضافة إلى المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا، وإلغاء الترخيص، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، وذلك طبقا للمادة الثانية والثلاثين من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 60) بتاريخ 23 / 9 / 1435هـ.