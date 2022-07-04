النيابة العامة: انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي جريمة موجبة للتوقيف

شددت النيابة العامة على انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية، معتبرة ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حال انطوائها على ممارسات تتعلق بالاحتيال المالي.
وقالت عبر حسابها على تويتر: يُحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.
وبيّنت أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك بالعقوبة التعزيرية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات مع البنك الإسلامي للتنمية بعد السندات التي باعها.