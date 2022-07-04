النيابة العامة: انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي جريمة موجبة للتوقيف

وبيّنت أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك بالعقوبة التعزيرية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات مع البنك الإسلامي للتنمية بعد السندات التي باعها.