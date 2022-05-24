"النيابة العامة": بيانات الإحصاء تتمتع بالسرية التامة ويُحظر إفشاؤها

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كُل من أفشى من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بياناً من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سراً من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى ألف ريال".