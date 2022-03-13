النيابة العامة تحذر من التداول أو الاطلاع على وثائق سرية تمس أمن الدولة

حذرت النيابة العامة من النشر أو التداول أو الاطلاع على الوثائق والمحفوظات السرية، لغير المختصين؛ لاشتمالها على معلومات تخص جهات محدودة أو أشخاصًا معينين، ويتم الاطلاع في هذا الشأن وفقًا للشروط المقررة نظامًا.