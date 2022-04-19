"النيابة العامة" تُحذّر من التمويه والإخفاء لأموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري

وتابعت: "يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من اكتسب الأموال أو حازها أو استخدمها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة".