النيابة العامة تشارك في موسم الحج بـ ٢٠ نيابة متخصصة في المشاعر المقدسة

استحدثت النيابة العامة في موسم حج هذا العام نيابة جديدة باسم (نيابة أعمال الحج)، ويتبعها (٢٠) نيابة متخصصة، تعمل على مدار الساعة في المشاعر المقدسة، تباشر الاختصاصات القضائية النيابية كافة (التحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية)، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة.