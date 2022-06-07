النيابة العامة: تصوير أو استنساخ أي مصنف فكري يعد تعدياً على حقوق مؤلفه

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "يُعد مؤلفاً أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه، سواءً بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا ظل دليل على عكس ذلك، أو يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلاً للمؤلف، إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف".