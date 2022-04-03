النيابة العامة: عقوبة امتهان التسول تصل للسجن لمدة سنة وغرامة مالية 100 ألف ريال

أوضحت النيابة العامة أن المتسول هو "من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل، أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.. وممتهن التسول هو مَن قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول".