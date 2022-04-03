النيابة العامة: عقوبة امتهان التسول تصل للسجن لمدة سنة وغرامة مالية 100 ألف ريال

أوضحت النيابة العامة أن المتسول هو "من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل، أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.. وممتهن التسول هو مَن قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول".
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "كل من امتهن التسول، أو أدار متسولين، أو حرّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال".