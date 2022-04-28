النيابة العامة: غرامة نصف مليون ريال لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة

أكدت النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة للإنسان تحظى بحقوق وضمانات مقررة شرعًا ونظامًا، فلا يسوغ انتهاكها أو المساس بها، وحال انتهاك أي من ذلك وجبت المساءلة الجزائية في هذا الشأن.