النيابة العامة: غرامة 10 ملايين ريال لمن يتداول مادة غذائية تضر بضيوف الرحمن

قالت النيابة العامة إن ‏الغذاء هو كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء كان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك، وأي ممارسات في شأن مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.