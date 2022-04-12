"النيابة العامة": كل من استولى بالاحتيال على مال للغير دون وجه حق يُعاقب بالسجن والغرامة

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "كُل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال".