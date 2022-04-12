"النيابة العامة": كل من استولى بالاحتيال على مال للغير دون وجه حق يُعاقب بالسجن والغرامة

قالت النيابة العامة إن جريمة الاحتيال المالي تتحقق بالاستيلاء على مال الغير بأي ممارسات احتيالية وكاذبة، من شأنها إحداث انطباع بتحقيق ربح وهمي أو مكاسب مزعومة على خلاف الحقيقة، مصحوبة بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "كُل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال".
وشددت على أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.