النيابة العامة: مادة "الشبو" ضمن المواد المخدرة المحظورة

قالت النيابة العامة إن الحماية الجزائية تنهض تجاه حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتنعقد المُساءلة في هذا الشأن لكل من شارك في تداولها أو تعاطيها بأي طريقة كانت، ولا يؤثر في قيام المسؤولية الجنائية تجاه متناولها تعاطي هذه المواد أو إدمانها.