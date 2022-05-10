"النيابة العامة": ‏من قام بتشغيل متسلل للمملكة يُعاقب بغرامة مليون ريال والسجن لمدة 15 سنة

شددت النيابة العامة على أنه ‏يُحظر تمكين المتسلل من التسلل إلى المملكة بأي شكل من الأشكال أو ممارسة العمل في أرجائها، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمقتضية للمُساءلة الجزائية المشددة.