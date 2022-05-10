"النيابة العامة": ‏من قام بتشغيل متسلل للمملكة يُعاقب بغرامة مليون ريال والسجن لمدة 15 سنة

شددت النيابة العامة على أنه يُحظر تمكين المتسلل من التسلل إلى المملكة بأي شكل من الأشكال أو ممارسة العمل في أرجائها، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمقتضية للمُساءلة الجزائية المشددة.
وقالت النيابة العامة على حسابها الرسمي عبر "تويتر": "كُل من قام بتشغيل متسلل للمملكة يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، والسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل إلى خمس عشرة سنة".
وتابعت: "مُصادرة الوسيلة المُستخدمة في الجريمة، ومُصادرة المسكن الذي أعدّ بشكل خاص لإيواء المتسلل أو المسكن -محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال".