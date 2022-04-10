النيابة العامة: يحظر أي أنشطة تنتحل صفة أجهزة حكومية أو مؤسسات مالية

أوضحت النيابة العامة أنه تُحظر أي أنشطة تنطوي على إنتاج أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية، تنتحل صفة أجهزة حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال أو بيانات مالية للغير، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.