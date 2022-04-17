"النيابة العامة": يحظر إنشاء مواقع عبر الإنترنت لتمويل الإرهاب تحت ذريعة العمل الخيري

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية عبر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي؛ لتمويل هذه المنظمات الإرهابية، يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي".