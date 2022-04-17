"النيابة العامة": يحظر إنشاء مواقع عبر الإنترنت لتمويل الإرهاب تحت ذريعة العمل الخيري

قالت النيابة العامة إنه يحظر إنشاء مواقع عبر الشبكة المعلوماتية بزعم جمع التبرعات بهدف تمويل منظمات إرهابية تحت ذريعة العمل الخيري خارج السعودية، أو التبرع والإحسان في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تنحصر في الجهات الرسمية المختصة بتلقي التبرعات للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية عبر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي؛ لتمويل هذه المنظمات الإرهابية، يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي".