النيابة العامة: يحظر التسول بكل أشكاله .. وتصادر جميع الأموال بحكم قضائي

وأضافت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: كُل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت -على امتهان التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حال العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.