النيابة العامة: يُحظر مشاركة الأطفال في هذه النشاطات الترفيهية بالذات .. وإليكم الأسباب

وأوضحت النيابة العامة أن من الحقوق والضمانات المقررة للطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية، توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح، والألعاب الأخرى عند الحاجة إلى منع سقوط الأطفال منها، وينبغي أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبت لوحة بجانب كل لعبة لإيضاح السن المناسبة لها والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد، وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضع اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن، وأن تكون ألعاب الطفل مُدعّمة - كلما أمكن- بكماليات الأمان؛ كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات وخوذة الرأس وحاميات الركب والأكواع.