"النيابة العامة": يشترط أن يكون جميع العاملين بالشركات الأمنية والحراس من السعوديين

قالت النيابة العامة إن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بما في ذلك مقرات سكن ضيوف الرحمن، تخضع لمعايير أمنية عالية وضوابط رفيعة، ويترتب على انتهاك المصالح المحمية في هذا الشأن انعقاد المساءلة من قِبل النيابة العامة تجاه منتهك هذا الشأن.