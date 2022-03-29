"النيابة العامة": 10 سنوات سجن للمتورط بالدخول غير المشروع في جرائم معلوماتية

وتابعت: يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي كل من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على كل ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.