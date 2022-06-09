"الهاشمي" شاب سعودي يُبهر زوار "موسم جدة" بـ 3 لغات

كتب "الهاشمي" قصة نجاحه بتمكنه من تقديم موهبته في "موسم جدة" بالعديد من الأدوار؛ حيث يعمل في "القرية الصغيرة" إحدى مناطق "جدة بيير" موظفًا مهاراته بالحديث مع كل السياح من دول العالم وتعريفهم بالموسم ومنطقة "جدة بيير" على وجه الخصوص، بالرغم من صغر سنه، إلا أنه أصبح واجهة في القرية المخصصة للأطفال.