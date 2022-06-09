"الهاشمي" شاب سعودي يُبهر زوار "موسم جدة" بـ 3 لغات

يحظى الشاب هاشم الهاشمي "22 عامًا"، بإعجاب زوار موسم جدة، بمنطقة "جدة بيير"؛ لانبهارهم بتحدثه ثلاث لغات بطلاقة: الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، إضافة لطريقته المميزة في الاستقبال والذي نال استحسان ضيوف الموسم من مختلف الجنسيات.
كتب "الهاشمي" قصة نجاحه بتمكنه من تقديم موهبته في "موسم جدة" بالعديد من الأدوار؛ حيث يعمل في "القرية الصغيرة" إحدى مناطق "جدة بيير" موظفًا مهاراته بالحديث مع كل السياح من دول العالم وتعريفهم بالموسم ومنطقة "جدة بيير" على وجه الخصوص، بالرغم من صغر سنه، إلا أنه أصبح واجهة في القرية المخصصة للأطفال.
قال "الهاشمي": إن عددًا كبيرًا من السياح الأجانب اندهشوا من مهاراته في الحديث وشرح طبيعة ما تتضمنه "القرية الصغيرة" بلغتهم الأم.
وأوضح أن دراسته الخارجية في "إيرلندا" أسهمت في تمكنه من إتقان ثلاث لغات مختلفة، مشيرًا إلى أن أول ممارسة مهنية له منحها له موسم جدة، والتي استطاع خلالها توظيف مهاراته وتقديم موهبته بالصورة التي يرغبها ويبحث عنها؛ ليكتسب الخبرة العملية التي تضيف له الكثير في تطوير ذاته.
وأكد "الهاشمي" أن مشاركته في الموسم فتحت له الكثير من الآفاق ورفعت سقف الطموحات لديه بتعريف المجتمع بما يقدمه من مواهب متعددة وباكتساب الخبرات المشتركة بينه وبين الزوار.
وأضاف: أن فرصة العمل في الموسم شكلت له نقطة التحول والبداية للانطلاقة في المجال المهني، كاشفًا أنه سبق له العمل أيضًا في ألمانيا وهو ما مكنه من إتقان اللغة الألمانية وتطويرها ليوظفها على أرض الواقع؛ حيث يقدم اليوم صورة مشرفة للكوادر الوطنية في القطاع السياحي والترفيهي.