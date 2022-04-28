الهطولات تُسيطر على توقعات أجواء الخميس.. الفرصة مهيأة بمعظم المناطق

تَوَقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10- 30كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط إلى خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.