الهطولات تُسيطر على توقعات أجواء الخميس.. الفرصة مهيأة بمعظم المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10- 30كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط إلى خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.