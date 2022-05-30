الهلال الأحمر السعودي يحقق لقب غينيس بـ"ومن أحياها"

وأضاف أن صفحة الحملة على موقع الهيئة، تلقت آلاف التعهدات خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن نجاح الحملة في جمع هذا العدد الكبير خلال هذا الوقت القياسي، دليل على عمق الإحساس بالمسؤولية المتجذر في المجتمع السعودي ورغبة أفراده في أن يكونوا دوماً سفراء للحياة ومؤثرين على المستوى الإنساني.