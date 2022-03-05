الهلال الأحمر السعودي يفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة

وتقدم العويسي بالشكر إلى كل من أسهم من قيادات ومنسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي في إعداد وتنفيذ المنصة، مشيرًا إلى أنها من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية عبر استخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية المتطورة، لإدارة الخدمات الطبية الميدانية، ومن ثم زيادة سرعة الاستجابة واختصار الوقت ورفع الجودة.