الهلال الأحمر السعودي ينشر 19 جهاز صدمات قلبية بالمشاعر المقدسة

وقامت الهيئة بتركيب 6 أجهزة AED في مسجد نمرة بمشعر عرفات، ويجري حاليا تركيب 5 أجهزة أخرى بالمسجد ذاته، استعدادًا لأعداد الحجاج الكبيرة التي ستتوافد إليه، كما تقرر تركيب جهاز واحد في مسجد المشعر الحرام، بعد الانتهاء من تركيب كامل الأجهزة بمسجد نمرة والتأكد من جهازيتها.