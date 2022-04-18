الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة: 4500 حالة مرضية باشرتها فرقنا خلال رمضان

أكد مدير الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة يوسف سمكري، أن الفرق الإسعافية باشرت 4500 حالة مرضية خلال رمضان وأنه تم تسجيل 5109 بلاغاً في مكة.
وأضاف عبر قناة الاخبارية أن أحد أهداف الرؤية الإستراتيجية لحكومتنا الرشيدة تقديم أفضل الرعاية الصحية لخدمة الحجاج والمعتمرين. وقد جهزت هيئة الهلال الأحمر بإشراف عام من رئيس الهيئة وإشراف مباشر من مدير عام المنطقة 25 مركزاً إسعافياً يشغلها 482 موظفاً من أطباء وأخصائيين وقيادة ميدانية وقيادة وتحكم.
وأشار إلى وجود أربعة مراكز إسعافية داخل الحرم المكي الشريف موضحاً أنه في حال ورود أي حالة إسعافية يتم نقلها لأقرب مركز صحي أو مستشفى الحرم ناحية توسعة الملك عبد الله.