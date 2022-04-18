الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة: 4500 حالة مرضية باشرتها فرقنا خلال رمضان

وأضاف عبر قناة الاخبارية أن أحد أهداف الرؤية الإستراتيجية لحكومتنا الرشيدة تقديم أفضل الرعاية الصحية لخدمة الحجاج والمعتمرين. وقد جهزت هيئة الهلال الأحمر بإشراف عام من رئيس الهيئة وإشراف مباشر من مدير عام المنطقة 25 مركزاً إسعافياً يشغلها 482 موظفاً من أطباء وأخصائيين وقيادة ميدانية وقيادة وتحكم.