"الهلال الأحمر" يباشر حادث تصادم وحريقاً بإحدى المركبات بتيماء
باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم وقع على أحد الطرق بمحافظة تيماء، اليوم الاثنين، أسفر عن اشتعال النيران بإحدى المركبات، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين.
وقال مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي: إن غرفة العمليات بتبوك تلقت على الرقم الموحد 997 بلاغًا عن حادث تصادم وحريق المركبة في تمام الساعة السادسة و37 دقيقة صباح اليوم الاثنين.
وأضاف العنزي أنه "على الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية من الهلال الأحمر إلى موقع الحادث، حيث وصلت أول فرقة في تمام الساعة السادسة و44 دقيقة، ليتضح وجود 7 إصابات منها حالتا وفاة، وتم تقديم الرعاية الطبية الطارئة لـ4 حالات في موقع الحادث قبل نقلهم عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهيئة إلى مستشفى تيماء العام، بالإضافة إلى نقل حالة عن طريق الجهات الأخرى".
وتوجّه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك بالدعاء إلى الله عز وجل أن يكتب الشفاء العاجل للمصابين، وأن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر.