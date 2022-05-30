"الهلال الأحمر" يباشر حادث تصادم وحريقاً بإحدى المركبات بتيماء

وأضاف العنزي أنه "على الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية من الهلال الأحمر إلى موقع الحادث، حيث وصلت أول فرقة في تمام الساعة السادسة و44 دقيقة، ليتضح وجود 7 إصابات منها حالتا وفاة، وتم تقديم الرعاية الطبية الطارئة لـ4 حالات في موقع الحادث قبل نقلهم عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهيئة إلى مستشفى تيماء العام، بالإضافة إلى نقل حالة عن طريق الجهات الأخرى".