الهلال الأحمر يرفع جاهزيته لنهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء بجوهرة جدة

أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة استعداداته لتقديم الخدمات الإسعافية في مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تقام مساء اليوم الخميس بين فريقي الهلال والفيحاء بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
ورفعت الهيئة جاهزية الخدمات المساندة من التموين الطبي والدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى الآليات الجديدة الخاصة بالهلال الأحمر السعودي؛ وهي: باص "طويق" المخصص لنقل الإصابات المتعددة بسعة 10 إصابات، ومتوفر فيه كامل الأجهزة الطبية وحقائب إسعافية متكاملة وأجهزة صدمات كهربائية. وأيضًا عربة الكوارث "هداج"، وهي عربة تخدم فيها الإصابات المتعددة وتحتوي على نقالات مجوفة لنقل الحالات من الأماكن الضيقة، وتحتوي على 45 أسطوانة أكسجين، إضافة إلى 10 حقائب إسعافية، والعربة "سند" التي تحتوي على مستهلكات طبية، والعربة "ثريا"؛ وهي سيارة قيادة وتحكم، وفيها غرفة عمليات مصغرة ولديها القدرة على مراقبة الحدث والتحكم في الفرق الإسعافية وإرسال واستقبال البلاغات الإسعافية.
وتتضمن القوى العاملة جميع التخصصات الإسعافية من مسعفين وأطباء وأخصائي طب طوارئ وفنيين والفرق التطوعية التابعة للهيئة.
وتعمل الهيئة على مدار الساعة وتستقبل البلاغات الإسعافية في حالة حدوث طارئ -لا قدّر الله- عن طريق الاتصال المباشر برقم الخدمة الإسعافية 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني.
كما شملت الخطة تدعيم المواقع الحيوية بموسم جدة لعام 1443هـ بخطة شاملة تتضمن تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية للمواطنين والمقيمين وزوار جدة الراغبين في حضور فعاليات الموسم من خلال 27 مركزًا إسعافيًّا، ودعمًا للمناسبات الرياضية، وخاصة للموسم بتمركز لسيارات الإسعاف في المواقع المخصصة للفعاليات لدعم الفرق الإسعافية وسرعة الوصول في حال تم طلب فرقة إسعافية.