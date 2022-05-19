الهلال الأحمر يرفع جاهزيته لنهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء بجوهرة جدة

ورفعت الهيئة جاهزية الخدمات المساندة من التموين الطبي والدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى الآليات الجديدة الخاصة بالهلال الأحمر السعودي؛ وهي: باص "طويق" المخصص لنقل الإصابات المتعددة بسعة 10 إصابات، ومتوفر فيه كامل الأجهزة الطبية وحقائب إسعافية متكاملة وأجهزة صدمات كهربائية. وأيضًا عربة الكوارث "هداج"، وهي عربة تخدم فيها الإصابات المتعددة وتحتوي على نقالات مجوفة لنقل الحالات من الأماكن الضيقة، وتحتوي على 45 أسطوانة أكسجين، إضافة إلى 10 حقائب إسعافية، والعربة "سند" التي تحتوي على مستهلكات طبية، والعربة "ثريا"؛ وهي سيارة قيادة وتحكم، وفيها غرفة عمليات مصغرة ولديها القدرة على مراقبة الحدث والتحكم في الفرق الإسعافية وإرسال واستقبال البلاغات الإسعافية.