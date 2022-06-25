الهلال الأحمر يستقبل الحجاج عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة بالورود

استقبلت الفِرَق التوعوية والتطوعية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم السبت، وفود الحجاج القادمين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالورود.
كما استقبلوهم بالمظلات الواقية من الشمس، والإرشادات التوعوية الإسعافية؛ حرصًا على صحة حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم.
وقال مدير عام هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بلجون: إن الهيئة حرصت على تدعيم مركز إسعاف المطار بالفِرَق الطبية المؤهلة، وبما تحتاجه من سيارات مجهزة بأحدث التجهيزات.
وتوفر الخدمات المساندة لها من غرفة العمليات المجهزة بأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تنفيذ نقاط تمركز للفِرَق الإسعافية داخل المطار، لكي يكون الوصول للحالات الطارئة -لا قدر الله- بأسرع وقت ممكن، ضمن خطة الهيئة لموسم حج هذا العام 1443هـ.
وأشار "بلجون" إلى أن الهيئة تبدأ تقديم خدماتها الطبية الطارئة منذ لحظة وصول حجاج بيت الله الحرام إلى أرض المطار وعلى الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم بأمان.
وأشاد بالجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية، بمتابعة مباشرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تحرص على تقديم أرقى الخدمات وتوفير سبل السلامة والراحة لهم، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم حتى يتسنى لهم تأدية فريضة الحج بإذن الله.