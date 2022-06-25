الهلال الأحمر يستقبل الحجاج عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة بالورود

وتوفر الخدمات المساندة لها من غرفة العمليات المجهزة بأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تنفيذ نقاط تمركز للفِرَق الإسعافية داخل المطار، لكي يكون الوصول للحالات الطارئة -لا قدر الله- بأسرع وقت ممكن، ضمن خطة الهيئة لموسم حج هذا العام 1443هـ.