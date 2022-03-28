"الهلال الأحمر" يطلق برنامج "المستجيب الأول"

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، البرنامج التدريبي "المستجيب الأول - FMR" الذي يُعقَد لأول مرة بنسخته الجديدة، ويستهدف تنمية المهارات الإسعافية لعدد من فئات وأفراد المجتمع، ممن يواجهون خلال أعمالهم حالات إسعافية تستدعي التدخل السريع قبل وصول الفرق الطبية المختصة.

وأُطلق البرنامج الجديد بمقر الجامعة، بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، وعميد كلية الطب بالجامعة المشرف العام على الخدمات الطبية الدكتور طارق العسبلي.

وذكر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع أن البرنامج يأتي تجسيدًا للتعاون المشترك بين الهيئة والجامعة؛ لتنمية مهارات منسوبي الجامعة في تقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة، ومساعدتهم على تقديم الرعاية الطبية لتلك الحالات بالقدر الذي يسهم في المُحافَظة على سلامتها وصحتها.

وأضاف أن البرنامج يتضمّن المهارات الإسعافية اللازمة للتعامل مع أكثر من حالة طارئة في وقت واحد، وطرق تقديم الرعاية لتلك الحالات دون الحاجة إلى استخدام مواد طبية أو أجهزة.

وأردف أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الهيئة المجتمعية لرفع وعي أفراد المجتمع بأهمية تعلم الإسعافات الأولية، من خلال طرح البرامج التدريبية المختلفة بمنصة "متأهب"، إضافة إلى تقديمها العديد من الدورات التدريبية عن بُعد، حرصًا منها على نشر ثقافة الإسعافات الأولية، ورفع استعداد أفراد المجتمع للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة التي قد يواجهونها في منازلهم أو مقارّ عملهم أو في الأماكن العامة.