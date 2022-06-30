"الهلال الأحمر" يطلق خدمة الإسعاف الجوي بالشراكة مع "الطائرات المروحية"

يذكر أن شركة الطائرات المروحية أُطلقت في 2019 من قبل صندوق الاستثمارات العامة كأول مشغل محلي للطائرات المروحية التجارية، وتمتلك الشركة اليوم 17 طائرة مروحية لتقديم خدمات الإسعاف الجوي، والنقل الجوي، والرحلات السياحية، والأعمال الجوية، وقد وقعت الشركة حديثاً اتفاقية لشراء 42 طائرة مروحية في أكبر صفقة من نوعها.