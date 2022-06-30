"الهلال الأحمر" يطلق خدمة الإسعاف الجوي بالشراكة مع "الطائرات المروحية"

بحضور وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي المهندس فهد الجلاجل، وقّعت الهيئة وشركة الطائرات المروحية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية إطلاق خدمة الإسعاف الجوي السعودي في المملكة، وذلك في إطار جهود رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية؛ بما يسهم في سرعة إنقاذ الأرواح وتخفيف الآلام والمعاناة.
ووقّع الاتفاقية رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، والرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية الكابتن أرنولد ما.
وتأتي هذه الاتفاقية إيماناً من الهيئة بأهمية دور الإسعاف الجوي في سرعة الاستجابة لإنقاذ حياة المصابين، لاسيما في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية التي يكون عامل سرعة مباشرة البلاغ أمراً حاسماً في عملية تقديم الرعاية الطبية للحالات الحرجة، أو في المواقع التي يصعب وصول سيارات الإسعاف إليها.
ونصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي على مدار الساعة لنقل مصابي حوادث الطرق السريعة، ونقل الحالات الحرجة بين المستشفيات، وتضمنت الاتفاقية تنفيذ الخدمة في مرحلتها الأولى في منطقة الرياض، ثم تغطية بقية مناطق المملكة تدريجياً على عدة مراحل للمشروع.
كما نصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي بالتعاون مع شركة الطائرات المروحية للاستجابة للحالات الحرجة في منطقة المشاعر المقدسة، ضمن الخدمات المسخرة من قبل الهيئة لضيوف الرحمن لموسم الحج لعام 1443هـ..
وأوضح الدكتور العويسى أن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من الهيئة لتطوير أسطولها وخدماتها الطبية الطارئة، والارتقاء بها على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن الأسطول الجوي للهيئة من الطائرات سوف يشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة المقبلة؛ ليغطي مختلف مناطق المملكة، وليصبح داعماً أساسياً للفرق الإسعافية على الأرض.
من جانبه بين رئيس مجلس شركة الطائرات المروحية رائد إسماعيل أن إطلاق خدمة الإسعاف الجوي يأتي بعد جهود حثيثة ومستوى عالٍ من التعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي لتقديم الخدمة بجاهزية وفعالية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لمواكبة الأنظمة الصحية الحديثة التي تسهم في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين في المملكة."
يذكر أن شركة الطائرات المروحية أُطلقت في 2019 من قبل صندوق الاستثمارات العامة كأول مشغل محلي للطائرات المروحية التجارية، وتمتلك الشركة اليوم 17 طائرة مروحية لتقديم خدمات الإسعاف الجوي، والنقل الجوي، والرحلات السياحية، والأعمال الجوية، وقد وقعت الشركة حديثاً اتفاقية لشراء 42 طائرة مروحية في أكبر صفقة من نوعها.
وتأتي هذه الخدمة من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لما لها من أثر في تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئة، وتقليل نسبة الوفيات والإصابات الناجمة من الحوادث المرورية.