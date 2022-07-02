"الهلال الأحمر" يعلن جاهزيته لاستقبال الحجيج بـ2000 من القوى البشرية والآلية

وتشارك من الهيئة أيضًا أكثر من 150 من العاملين في الترحيل الطبي بالعاصمة المقدسة، من خلال عدة لغات، في استقبال وترحيل البلاغات في تخصصات مختلفة تتناسب مع العمل، ومتابعة الحالة من قبل الفريق الطبي حتى وصول الفرق الإسعافية، ونقلها إلى المنشآت الصحية المناسبة، إضافة إلى وجود مترجمين بعدة لغات لسهولة لتسهيل التواصل مع المستفيدين.