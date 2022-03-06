"الهيئة السعودية للفضاء" و"كاكست" تشاركان في معرض الدفاع العالمي

وتهدف كاكست من مشاركتها إلى إبراز الإنجازات التي حققتها في قطاع الفضاء نتيجة الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما قطاع البحث والتطوير والابتكار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ومواكبتها آخر ما توصل له العالم في هذا المجال بما يعزِّز من مكانة المملكة عالمياً ويزيد من تنافسيتها تحقيقاً لتطلعات القيادة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.