بعد ارتفاع المرخصين 120%.. هيئة المراجعين تدعم المرخصين الجدد بشراكة مع 5 مسرعات

يذكر أن مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة شهدت تقدماً غير مسبوق وتحسيناً في الممكنات المختلفة بعد صدور نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في أواخر الربع الأول من العام 2021م، الذي فتح آفاقاً جديدة وتوسعاً يدعم القطاع المحاسبي، مما مكن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تقديم الدعم المهني اللازم، الأمر الذي انعكس على زيادة أعداد المرخصين المهنيين بواقع 120% عن العام السابق.