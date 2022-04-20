الهيئة العامة للعقار: نظام التسجيل العيني تتويجٌ لجهود المملكة في تطوير القطاع

وبيّن أن النظام حدد في مواده الأربعين جميعَ التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتسجيل العيني للعقار، وفي مقدمتها منح الهيئة الاختصاصَ بالتسجيل العيني للعقار، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الحكومية أو إسناده إلى شركات القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء الهيئة السجل العقاري وضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، كما تَمَيّز النظام بمنح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات، وعلى مستوى التصرفات العقارية اللاحقة حدد النظام في الفصل الخامس الضوابط والإجراءات لتسجيل التصرفات العقارية ولم يكتف النظام بتسجيلها فقط؛ بل تجاوزها إلى وجوب تضمين العقود والالتزامات التي ترد على منفعة العقار، كالإيجار إذا كانت مدته عشر سنوات فأكثر، كما بيّن النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة، ورسوم التسجيل والعقوبات، وضوابط ممارسة أعمال المساحة والفرز المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.