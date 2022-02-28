الهيئة العامة للمنافسة تفتح باب التقديم لبرامج الابتعاث للماجستير

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة بدء التقديم على برنامج الابتعاث لدراسة الماجستير للعام الدراسي 2022 / 2023 م، في الاقتصاد، وفق الاشتراطات.

وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ اليوم عبر الرابط https://monafsa.gac.gov.sa/Home/ServiceDetail/26، وفق شروط محددة، أهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل شهادة البكالوريوس في التخصصات "الاقتصاد والمالية والرياضيات والأساليب الكمية، والقانون"، بمعدل جامعي لا يقل عن 4.5 / 5 أو ما يعادله.

وتضمنت شروط التقديم، وفق إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، الحصول على درجة اختبار "آيلتس" لا تقل عن 6، وألا يزيد عمر المتقدم على 28 عاماً، مع ضرورة الحصول على قبول نهائي في التخصصات المدرجة من الجامعات المعتمدة في البرنامج لعام 2022 / 2023.

وأضافت، أنه على المتقدم بعد الحصول على القبول المبدئي اجتياز المقابلات الشخصية والفحص الطبي.