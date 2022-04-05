"الهيئة العامة للنقل": إيقاف استيراد شاحنات نقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات

وأكدت الهيئة أن هذا القرار سيُطبَّق على جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع، التي يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن، وتشمل (القاطرات، المقطورات وأنصاف المقطورات)، على أن يحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع.