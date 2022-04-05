"الهيئة العامة للنقل": إيقاف استيراد شاحنات نقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات
أعلنت الهيئة العامة للنقل تطبيق العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 199 وتاريخ 04 / 04 / 1443، المتعلق بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة الصنع. وسيبدأ العمل به في 1443/10/4هـ الموافق 05/05/2022م.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار سيُطبَّق على جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع، التي يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن، وتشمل (القاطرات، المقطورات وأنصاف المقطورات)، على أن يحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع.
وبيَّنت الهيئة أن تطبيق العمل بما اقتضاه القرار سيسهم في رفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل، من خلال دعم وتطوير نشاط نقل البضائع، كما سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالمحافظة على البيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية والتلوث، إضافة إلى تخفيف معدل استهلاك الوقود، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.
ودعت الهيئة جميع الراغبين بتصفح اللوائح والأنظمة إلى زيارة الموقع الإلكتروني www.tga.gov.sa، أو الاتصال على الرقم الموحد 19929.