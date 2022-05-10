الهيئة العامة للنقل توضح آلية عمل الشاحنات الأجنبية في المملكة

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالشاحنات الأجنبية التي تعمل عليها الهيئة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، تسمح للشاحنات بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، ويتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل، بينما عمليات نقل البضائع بين مدن المملكة يقتصر على الناقل الوطني، وذلك بسبب ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وعمل بعض الشاحنات الأجنبية داخل المملكة.